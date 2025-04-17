За тиждень Сухопутні війська збили близько 200 російських дронів
Протягом тижня ППО Сухопутних військ знищила 198 засобів повітряної розвідки та нападу РФ
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.
Відомо, що за тиждень російська армія втратила:
- БпЛА "Shahed-131/136" — 112 од.;
- БпЛА "Орлан 10/30" — 7 од.;
- БпЛА "Zala" — 15 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 16 од.;
- БпЛА "Supercam" — 18 од.;
- БпЛА "Привіт-82" — 3 од.;
- БпЛА "Молнія" — 27 од.
"ППО Сухопутних військ робить значний внесок у захист повітряного простору нашої держави! Дякуємо воїнам за результативну бойову роботу!", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, і ніч на 16 квітня російська армія запустила по Україні 97 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 57 ворожих дронів, ще 34 — локаційно втрачені.
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