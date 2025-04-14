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14 квітня 2025, 23:20

Зеленський підписав закон про знижку на штрафи від ТЦК

14 квітня 2025, 23:20
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Фото: ОП
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Президент України підписав законопроєкт, який встановлює знижку на штрафи за неоновлені вчасно дані військового обліку. Однак це лише для тих, хто сплачує штраф добровільно

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 12093. Цей документ встановлює знижку для тих військовозобов'язаних, які своєчасно не стали на військовий облік (не оновили дані). Знижка доступна тим, хто добровільно сплачує штраф.

"Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані - звільняються від сплати штрафів. Це справедливо. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+. Команда вже над цим працює. Очікуйте влітку", - пише заступниця міністра оборони.

Довідка. В Україні за порушення військового обліку можуть покарати штрафом від 17 до 25 тисяч гривень. У випадку, якщо громадянин сам звернеться до уповноважених органів, то він зможе сплатити лише 8 500 гривень. У випадку, якщо протягом 20 днів людина не сплачує штраф зі знижкою - доведеться платити повну суму. Крім того, як зауважили у Міністерстві оборони: факт сплати штрафу не звільняє людину від можливості мобілізації.

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