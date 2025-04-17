За неделю Сухопутные войска сбили около 200 российских дронов
В течение недели ПВО Сухопутных войск уничтожила 198 средств воздушной разведки и нападения РФ
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.
Известно, что через неделю российская армия потеряла:
- БПЛА "Shahed-131/136" - 112 ед;
- БПЛА "Орлан 10/30" - 7 ед;
- БПЛА "Zala" - 15 ед.;
- БПЛА "Ланцет" - 16 ед.;
- БПЛА "Supercam" - 18 ед.;
- БПЛА "Привет-82" - 3 ед.;
- БПЛА "Молния" - 27 ед.
"ПВО Сухопутных войск вносит значительный вклад в защиту воздушного пространства нашего государства! Спасибо воинам за результативную боевую работу!", ― говорится в сообщении.
Напомним, и ночь на 16 апреля российская армия запустила по Украине 97 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 57 вражеских дронов, еще 34 — локационно потеряны.
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