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16 квітня 2025, 00:25

Воїни ССО провели успішний наліт на ворожі позиції та полонили 3 росіян

16 квітня 2025, 00:25
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скріншот із відео
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На одному з найгарячіших напрямків фронту бійці 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішний наліт на позиції росіян. Троє окупантів потрапили в полон

Про це повідомив пресцентр Сил спеціальних операцій ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що воїни ССО виявили п’ятьох окупантів у бліндажі. Після швидкого проте ретельного планування, оператори висунулися до позицій ворога.

"В результаті швидкого нальоту воїни ССО знищили двох військових противника, а інших трьох змусили здатися у полон, чим зберегли їм життя. Згодом група відійшла разом з військовополоненими, виконавши задачу без втрат", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України зачистили частину населеного пункту від російських загарбників.

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