Воїни ССО вибили окупантів із села на передовій

скріншот із відео

На одному з найгарячіших напрямків фронту оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України зачистили частину населеного пункту від російських загарбників

Відповідне відео оприлюднив пресцентр Сил спеціальних операцій ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що в ході спецоперації група зайшла в село та перевірила всі будівлі й укриття.

"Під час зачистки оператори ССО знищили кількох окупантів армії рф і вилучили засоби звʼязку. Це дало змогу підрозділам Сил оборони і тактичним групам 3-го полку ССО просуватися далі, виконуючи наступні завдання", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні бійці 4-го полку ССО провели успішну операцію із зачистки частини одного з населених пунктів. Спецпризначенці знищили живу силу противника, захопили ворожу документацію та взяли одного російського окупанта в полон.