Воины ССО провели успешный налет на вражеские позиции и пленили 3 россиян

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На одном из самых горячих направлений фронта бойцы 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ провели успешный налет на позиции россиян. Трое оккупантов попали в плен

Об этом сообщил пресс-центр Сил специальных операций ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что воины ССО обнаружили пятерых оккупантов в блиндаже. После быстрой, но тщательной планировки, операторы выдвинулись к позициям врага.

"В результате быстрого налета воины ССО уничтожили двух военных противника, а остальных троих заставили сдаться в плен, чем сохранили им жизнь. Впоследствии группа отошла вместе с военнопленными, выполнив задачу без потерь", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее операторы 3-го полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины зачистили часть населенного пункта от российских захватчиков.