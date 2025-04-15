Без загрози з моря: російські ракетоносії не зафіксовані
Станом на ранок 15 квітня у Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Водночас в Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" Загальний залп – до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 2 судна, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 9 суден, з них 4 судна продовжили рух з протоки Босфор.
Нагадаємо, військовослужбовці Одеського прикордонного загону виявили дві морські міни, які винесло на узбережжя. Фахівці знешкодили їх.
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