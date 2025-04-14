На узбережжі Одещини знайшли морські міни: кадри знищення
Вчора військовослужбовці Одеського прикордонного загону виявили дві морські міни, які винесло на узбережжя. Фахівці знешкодили їх
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Завдяки пильному спостереженню та своєчасному виявленню, обидва вибухонебезпечні предмети контрольовано знешкоджено", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, біля селища Слатине Харківського району місцеві жителі знайшли в землі нерозірвану російську авіабомбу ФАБ-500.
Під Харковом виявили російську авіабомбу ФАБ-500, що не вибухнулаВсі новини »
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