Без угрозы с моря: российские ракетоносители не зафиксированы

иллюстративное фото: из открытых источников

На утро 15 апреля в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В то же время в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" Общий залп – до 26 ракет.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 2 судна, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 9 судов, из них 4 судна продолжили движение из пролива Босфор.

Напомним, военнослужащие Одесского пограничного отряда обнаружили две морские мины, которые вынесло на побережье. Специалисты обезвредили их.