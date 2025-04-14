Военные моряки уничтожили 8 российских ударных БпЛА

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Сегодня ночью, 14 апреля, во время очередной воздушной атаки России военные моряки сбили на Юге Украины восемь вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 апреля российская армия запустила по Украине 62 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 40 вражеских дронов, еще 11 — локационно потеряны.