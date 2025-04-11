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11 квітня 2025, 10:09

Канада передала Україні 40 тисяч ракетних двигунів до авіаракет CRV-7

11 квітня 2025, 10:09
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фото: скріншот з відео
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Україна отримала від Канади 40 тисяч двигунів до списаних авіаракет CRV-7

Про це передає RegioNews із посиланням на канадську тренувальну місію UNIFIER.

"Отримано понад 40 тисяч ракетних двигунів CRV-7! Завдяки нашій логістичній підтримці, ЗСУ будуть краще оснащеними для захисту своєї країни", – йдеться у повідомленні.

Раніше до України вже прибули 1300 боєголовок до цих авіаракет, а також більше 2000 двигунів до них.

Нагадаємо, раніше Данія оголосила про новий пакет допомоги для України на 995 мільйонів доларів. Це допомога, яка виділятиметься протягом 2025-2027 років. Зокрема, це кошти на протиповітряну оборону.

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Канада допомога війна ракетні двигуни
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