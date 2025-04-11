Канада передала Україні 40 тисяч ракетних двигунів до авіаракет CRV-7
Україна отримала від Канади 40 тисяч двигунів до списаних авіаракет CRV-7
Про це передає RegioNews із посиланням на канадську тренувальну місію UNIFIER.
"Отримано понад 40 тисяч ракетних двигунів CRV-7! Завдяки нашій логістичній підтримці, ЗСУ будуть краще оснащеними для захисту своєї країни", – йдеться у повідомленні.
Раніше до України вже прибули 1300 боєголовок до цих авіаракет, а також більше 2000 двигунів до них.
Нагадаємо, раніше Данія оголосила про новий пакет допомоги для України на 995 мільйонів доларів. Це допомога, яка виділятиметься протягом 2025-2027 років. Зокрема, це кошти на протиповітряну оборону.
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