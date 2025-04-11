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11 квітня 2025, 10:00

РФ атакувала Україну балістикою та десятками ударних дронів: як відпрацювала ППО

11 квітня 2025, 10:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом поточної та за минулу добу російська армія запустила по Україні ракету, 39 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 24 ворожі дрони, ще 13 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Також загарбники атакували балістичною ракетою Дніпро з Ростовської області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 24 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина та Житомирщина.

Нагадаємо, вчора вдень окупанти вдарили балістикою по Дніпру. Виникла масштабна пожежа. Внаслідок ракетного удару по Дніпру 10 квітня загинув 42-річний чоловік — співробітник місцевої компанії.

Також повідомлялося, що кількість постраждалих через вчорашній ворожий ракетний удар по Дніпру зросла до дев'яти. Масштабну пожежу ліквідували сьогодні вранці.

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