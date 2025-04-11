Трасу Одеса — Миколаїв паралізувало через сильну хуртовину
Сьогодні вранці, 11 квітня, у південних регіонах України вирує негода. На трасі Одеса — Миколаїв рух транспорту повністю зупинився через потужну заметіль. Складна ситуація й на Херсонщині
Відповідні кадри ширяться в соціальних мережах, передає RegioNews.
Водіїв закликають бути обережними. На дорогах наразі дуже небезпечно.
Також через погіршення погодних умов, на дорогах Херсонщини, – ожеледиця. Наразі всі комунальні служби працюють у посиленому режимі.
"Закликаю водіїв без нагальної потреби не виїжджати. Пішоходи, будьте обережні, за можливості залишайтеся вдома", — наголосив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Нагадаємо, на Полтавщині через негоду знеструмлені 12 населених пунктів.
В Україні випало до метра снігуВсі новини »
10 квітня 2025, 10:19Завтра в Україні очікуються заморозки, сніг та хуртовини
09 квітня 2025, 15:57Холод і сніг у квітні: на горі Піп Іван 15° морозу
08 квітня 2025, 10:44
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
Посилки із сюрпризом: на Миколаївщині наркоторговець ховав психотропи у продуктах
11 квітня 2025, 10:21На дорогах Миколаївщини заборонили рух транспорту: перелік небезпечних ділянок
11 квітня 2025, 10:15Канада передала Україні 40 тисяч ракетних двигунів до авіаракет CRV-7
11 квітня 2025, 10:09РФ атакувала Україну балістикою та десятками ударних дронів: як відпрацювала ППО
11 квітня 2025, 10:00Бійка підлітків у селищі Ставище на Київщині: поліція проводить перевірку
11 квітня 2025, 09:50Окупанти вдарили по Миколаївщині з артилерії, — ОВА
11 квітня 2025, 09:45У Чернівцях від пневмонії помер 11-річний хлопчик: поліція відкрила кримінальну справу
11 квітня 2025, 09:17Допомога пухнастикам: у Києві запрацював цифровий сервіс для безпритульних тварин
11 квітня 2025, 09:00ЗСУ ліквідували ще понад 1200 окупантів, знищили 61 артсистему ворога
11 квітня 2025, 08:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію