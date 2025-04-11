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11 квітня 2025, 09:25

Трасу Одеса — Миколаїв паралізувало через сильну хуртовину

11 квітня 2025, 09:25
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фото: з соціальних мереж
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Сьогодні вранці, 11 квітня, у південних регіонах України вирує негода. На трасі Одеса — Миколаїв рух транспорту повністю зупинився через потужну заметіль. Складна ситуація й на Херсонщині

Відповідні кадри ширяться в соціальних мережах, передає RegioNews.

Водіїв закликають бути обережними. На дорогах наразі дуже небезпечно.

Також через погіршення погодних умов, на дорогах Херсонщини, – ожеледиця. Наразі всі комунальні служби працюють у посиленому режимі.

"Закликаю водіїв без нагальної потреби не виїжджати. Пішоходи, будьте обережні, за можливості залишайтеся вдома", — наголосив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, на Полтавщині через негоду знеструмлені 12 населених пунктів.

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негода Одеса сніг хуртовина Миколаїв траса Прокудін Олександр Сергійович
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