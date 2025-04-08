Холод і сніг у квітні: на горі Піп Іван 15° морозу
На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах 8 квітня температура повітря опустилася до 15° морозу
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
"Станом на 08:00, 08.04.2025, на горі Піп Іван хмарно, туман (видимість мінімальна), вітер західний, 12 м/с, температура повітря -15°С, падає сніг", – йдеться в повідомленні.
Рятувальники Івано-Франківщини закликають туристів утриматися від походів у гори.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вівторок, 8 квітня, у деяких регіонах очікується мокрий сніг та ожеледиця.
Раніше повідомлдялося, що на вихідних в Україні випало близько 30 сантиметрів снігу.
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