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11 апреля 2025, 09:25

Трассу Одесса — Николаев парализовало из-за сильной вьюги

11 апреля 2025, 09:25
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фото: из социальных сетей
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Сегодня утром, 11 апреля, в южных регионах Украины бурлит непогода. На трассе Одесса — Николаев движение транспорта полностью остановилось из-за мощной метели. Сложная ситуация и в Херсонской области

Соответствующие кадры распространяются в социальных сетях, передает RegioNews.

Водителей призывают быть осторожными. На дорогах очень опасно.

Также из-за ухудшения погодных условий, на дорогах Херсонщины – гололедица. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме.

"Призываю водителей без необходимости не уезжать. Пешеходы, будьте осторожны, по возможности оставайтесь дома", — подчеркнул начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Напомним, в Полтавской области из-за непогоды обесточены 12 населенных пунктов.

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