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Завтра в Україні очікуються заморозки, сніг та хуртовини
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09 квітня 2025, 15:57

Завтра в Україні очікуються заморозки, сніг та хуртовини

09 квітня 2025, 15:57
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фото: ілюстративне
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У четвер, 10 квітня чергові атмосферні фронти вкупі із холодним повітрям зумовлять у більшості регіонів України сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає RegioNews.

За її словами, у східних областях та на Дніпропетровщині дощ та мокрий сніг.

Найближчої ночі в Україні заморозки 0…-4 градуси, завтра вдень температура повітря становитиме:

  • на півночі +1…+4 градуси;
  • на заході +3…+7 градусів;
  • у центральних областях +2…+6, на Дніпропетровщині +5…+8 градусів;
  • у південній частині +5…+9, на Одещині +4…+6 градусів;
  • у східних областях +5…+10 градусів.

Вітер в Україні переважатиме північних напрямків, лише у східних областях - південно-західний, рвучкий, часом штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 10 квітня очікується сніг, мокрий сніг, на дорогах та тротуарах, відповідно, каша, слизько, тримайте дистанцію. Найближчої ночі в столиці заморозки 0…-2 градуси, вдень у четвер +1…+3 градуси.

Раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, якою буде погода у квітні.

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