На Полтавщині через негоду знеструмлені 12 населених пунктів, – ОВА
Сьогодні зранку, 11 квітня, через сніг та вітер сталося аварійне відключення електроенергії у 12 населених пунктах Миргородської та Лохвицької громад
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.
"Без світла залишилися 1505 побутових та 155 юридичних абонентів", – поінформував очільник області.
За його словами, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в п’ятницю, 11-го квітня, в Україні очікуються заморозки.
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