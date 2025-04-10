11:06  10 апреля
Умер звезда "Лиги смеха"
10:19  10 апреля
В Украине выпало до метра снега
07:44  10 апреля
Потери России на 10 апреля: Генштаб обновил данные
UA | RU
UA | RU
10 апреля 2025, 19:10

Россия начала применять БпЛА, разбрасывающие взрывоопасные предметы: что известно

10 апреля 2025, 19:10
Читайте також українською мовою
фото: МВД
Читайте також
українською мовою

Во время массированных атак российские войска начали применять БпЛА, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Они несут серьезную угрозу для гражданского населения

Об этом сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что дроны такого типа РФ могут использоваться для поражения любого из регионов Украины.

"Риск чрезвычайно высок и потому, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно. Внимательно посмотрите на фото — так могут выглядеть эти взрывоопасные предметы. Изображенные взрывоопасные предметы изъяты в Киеве, внешний вид может отличаться", — говорится в сообщении.

Эти взрывоопасные предметы похожие на трубу с квадратными насечками на корпусе. Диаметр около 5 см, длина 35-40 см.

Правоохранители и спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо:

  • не подходить;
  • не трогать;
  • звонить по телефону: 101, 102 или 112.

Напомним, в ночь на 10 апреля РФ атаковала Украину 145 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война оккупанты МВД ГСЧС дрон БПЛА взрывоопасные предметы
Россияне атакуют столицу дронами: в Киеве работает ПВО
10 апреля 2025, 17:30
На Харьковщине во время проведения полевых работ подорвался аграрий
10 апреля 2025, 16:00
Россияне ударили дронами по Славянску: последствия
10 апреля 2025, 10:33
Все новости »
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
"Безответственные заявления": Китай отреагировал на то, что его граждане воюют с россиянами против Украины
10 апреля 2025, 18:45
Ракетный обстрел Днепра: количество раненых возросло до 5
10 апреля 2025, 18:40
Удар баллистики по Днепру: показали фото с последствиями
10 апреля 2025, 18:12
Из-за недействительных военно-учетных документов украинцам за границей не выдадут паспорт
10 апреля 2025, 18:05
Обещал памятник погибшему мужу: в Киеве мошенник выманил у военной 300 тысяч
10 апреля 2025, 17:55
Били, насиловали и угрожали отправить фото сыну: оккупанты похитили мать правоохранителя и издевались над ней
10 апреля 2025, 17:35
Россияне атакуют столицу дронами: в Киеве работает ПВО
10 апреля 2025, 17:30
Войска РФ обстреляли поселок на Херсонщине: ранена женщина
10 апреля 2025, 17:00
Россияне ударили по Днепру баллистикой: вспыхнул пожар, есть раненые и погибший
10 апреля 2025, 16:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Все публикации »
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »