Россия начала применять БпЛА, разбрасывающие взрывоопасные предметы: что известно
Во время массированных атак российские войска начали применять БпЛА, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Они несут серьезную угрозу для гражданского населения
Об этом сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что дроны такого типа РФ могут использоваться для поражения любого из регионов Украины.
"Риск чрезвычайно высок и потому, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно. Внимательно посмотрите на фото — так могут выглядеть эти взрывоопасные предметы. Изображенные взрывоопасные предметы изъяты в Киеве, внешний вид может отличаться", — говорится в сообщении.
Эти взрывоопасные предметы похожие на трубу с квадратными насечками на корпусе. Диаметр около 5 см, длина 35-40 см.
Правоохранители и спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо:
- не подходить;
- не трогать;
- звонить по телефону: 101, 102 или 112.
Напомним, в ночь на 10 апреля РФ атаковала Украину 145 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов.