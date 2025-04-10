Россия начала применять БпЛА, разбрасывающие взрывоопасные предметы: что известно

фото: МВД

Во время массированных атак российские войска начали применять БпЛА, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Они несут серьезную угрозу для гражданского населения

Об этом сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что дроны такого типа РФ могут использоваться для поражения любого из регионов Украины.

"Риск чрезвычайно высок и потому, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно. Внимательно посмотрите на фото — так могут выглядеть эти взрывоопасные предметы. Изображенные взрывоопасные предметы изъяты в Киеве, внешний вид может отличаться", — говорится в сообщении.

Эти взрывоопасные предметы похожие на трубу с квадратными насечками на корпусе. Диаметр около 5 см, длина 35-40 см.

Правоохранители и спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо:

не подходить;

не трогать;

звонить по телефону: 101, 102 или 112.

Напомним, в ночь на 10 апреля РФ атаковала Украину 145 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов.