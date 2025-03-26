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26 березня 2025, 11:13

Громади отримають гранти на десятки тисяч доларів для надання соцпослуг: нардеп Олена Шуляк розкрила подробиці

26 березня 2025, 11:13
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фото: з особистого архіву
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Держава та міжнародні партнери профінансують соцпослуги для сімей із дітьми

Низка українських громад отримають гранти для того, щоб забезпечити соціальними послугами ті сім'ї, які виховують дітей із порушеннями розвитку та інвалідністю, а також для створення дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) – великих прийомних сімей, де виховуються 5-10 дітей.

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу" та народний депутат Олена Шуляк.

"Незважаючи на всі виклики війни, держава продовжує підтримувати всіх українців, які цього насамперед потребують. Для всієї команди влади, зокрема й партії "Слуга Народу", зміцнення системи соціального захисту – завжди було в фокусі уваги. І на цьому напрямку нам допомагають міжнародні партнери. Такі проєкти гарантують стійке посилення інституційної спроможності", – зазначає Олена Шуляк.

За інформацією партії "Слуга Народу", гранти виділятимуть, зокрема, на такі послуги:

  • денний догляд за дітьми з інвалідністю (для дітей з інвалідністю групи А);
  • супровід під час інклюзивного навчання;
  • тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю;
  • соціальний супровід сімей із дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  • житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їхнього числа віком від 16 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку та/або соціальному квартирному обліку за місцем їхнього походження або проживання.

Розмір гранту – $60 тис., а загальна сума фінансування – понад $6 млн. Кошти надаватимуть у межах співпраці Міністерства соціальної політики, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. У партії "Слуга Народу" зазначили, що держава отримала вже понад 150 заявок від громад із низки пілотних регіонів.

Нагадаємо, раніше в партії "Слуга Народу" повідомляли, що цьогоріч держава виділяє 833 млн грн на купівлю житла для понад 120 дитячих будинків сімейного типу. Насамперед житло придбають для тих родин, для яких не встигли купити будинки наприкінці минулого року, коли після атаки на державні реєстри угоди купівлі-продажу тимчасово зупинились; для тих сімей, які планують створити ДБСТ у 2025 році; тих, що стали вимушеними переселенцями, та тих родин, які повертаються з евакуації та хочуть знову будувати життя в Україні.

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