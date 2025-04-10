ДБР викрило керівників "Укрпрофтуру" та Федерації профспілок на схемі привласнення державного майна вартістю понад 20 млн грн

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії із Службою безпеки України викрили протиправну діяльність керівництва ПрАТ «Укрпрофтур» та посадовців Федерації профспілок України, які організували схему незаконного відчуження державного майна профспілкових організацій на понад 20 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як з’ясувалось, упродовж 2016-2018 років фігуранти уклали чотири фіктивні договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості у місті Рівне. Загальна оцінювальна вартість цих об’єктів становила понад 20 млн гривень.

Приміщення одного з ресторанів було реалізоване за заниженою ціною — лише 4,1 млн гривень. Персонал закладу обслуговував представників правоохоронних органів та місцевої влади зі знижками понад 20%. Таким чином організатори намагалися налагодити персональні зв’язки та уникати перевірок.

Чотирьох фігурантів затримано. Триває слідство.

Нагадаємо, СБУ та ДБР затримали на хабарі керівника податкової служби Сумщини.