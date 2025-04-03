СБУ та ДБР затримали на хабарі керівника податкової служби Сумщини
Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань за сприяння Голови Державної податкової служби (ДПС) викрили злочинну діяльність керівника управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Сумській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт СБУ.
Зазначається, що посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від підприємців.
Служба безпеки задокументувала одержання чиновником неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником "на гарячому" під час передачі хабаря.
Обом фігурантам готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Сумщині судитимуть працівника ДСНС, який разом з товаришем виправдовував російську агресію проти України.