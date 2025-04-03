СБУ та ДБР затримали на хабарі керівника податкової служби Сумщини

фото: СБУ

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань за сприяння Голови Державної податкової служби (ДПС) викрили злочинну діяльність керівника управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Сумській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт СБУ.

Зазначається, що посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від підприємців.

Служба безпеки задокументувала одержання чиновником неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником "на гарячому" під час передачі хабаря.

Обом фігурантам готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Сумщині судитимуть працівника ДСНС, який разом з товаришем виправдовував російську агресію проти України.