ГБР разоблачило руководителей "Укрпрофтура" и Федерации профсоюзов на схеме присвоения государственного имущества стоимостью более 20 млн грн
Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность руководства ЧАО «Укрпрофтур» и должностных лиц Федерации профсоюзов Украины, организовавших схему незаконного отчуждения государственного имущества профсоюзных организаций более чем на 20 миллионов гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как выяснилось, в течение 2016-2018 годов фигуранты заключили четыре фиктивных договора купли-продажи объектов недвижимости в городе Ровно. Общая оценочная стоимость этих объектов составила более 20 млн гривен.
Помещение одного из ресторанов было реализовано по заниженной цене – всего 4,1 млн гривен. Персонал заведения обслуживал представителей правоохранительных органов и местных властей со скидками более 20%. Таким образом, организаторы пытались наладить персональные связи и избегать проверок.
Четыре фигуранта задержаны. Продолжается следствие.
Напомним, СБУ и ДБР задержали на взятке руководителя налоговой службы Сумщины.