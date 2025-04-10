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10 апреля 2025, 12:25

ГБР разоблачило руководителей "Укрпрофтура" и Федерации профсоюзов на схеме присвоения государственного имущества стоимостью более 20 млн грн

10 апреля 2025, 12:25
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность руководства ЧАО «Укрпрофтур» и должностных лиц Федерации профсоюзов Украины, организовавших схему незаконного отчуждения государственного имущества профсоюзных организаций более чем на 20 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как выяснилось, в течение 2016-2018 годов фигуранты заключили четыре фиктивных договора купли-продажи объектов недвижимости в городе Ровно. Общая оценочная стоимость этих объектов составила более 20 млн гривен.

Помещение одного из ресторанов было реализовано по заниженной цене – всего 4,1 млн гривен. Персонал заведения обслуживал представителей правоохранительных органов и местных властей со скидками более 20%. Таким образом, организаторы пытались наладить персональные связи и избегать проверок.

Четыре фигуранта задержаны. Продолжается следствие.

Напомним, СБУ и ДБР задержали на взятке руководителя налоговой службы Сумщины.

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