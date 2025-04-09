Стало відомо, скільки високопосадовців і правоохоронців притягнули до відповідальності за корупцію з початку 2025 року
Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності високопосадовців і правоохоронців, причетних до корупційних злочинів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Як зазначається, лише у першому кварталі 2025 року слідчі ДБР завершили розслідування 1986 кримінальних проваджень, за результатами яких обвинувальні акти вже скеровано до суду.
У цих провадженнях фігурують 2182 особи, зокрема:
- 1 народний депутат України;
- 2 члени Кабінету Міністрів;
- 5 суддів;
- 350 правоохоронців;
- 29 митників;
- 34 працівники Державної кримінально-виконавчої служби;
- 14 прокурорів;
- 14 податківців;
- 47 працівників Державної лісової охорони;
- 24 працівники органів і підрозділів цивільного захисту
Усього з початку 2025 року ДБР розслідувало 172 655 кримінальних проваджень. Із них:
- 51 тисячі 858 – відкрито у 2025 році;
- 6 тисяч 190 – завершено;
- 159 тисяч 515 – залишаються в роботі.
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