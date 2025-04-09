Стало відомо, скільки високопосадовців і правоохоронців притягнули до відповідальності за корупцію з початку 2025 року

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Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності високопосадовців і правоохоронців, причетних до корупційних злочинів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, лише у першому кварталі 2025 року слідчі ДБР завершили розслідування 1986 кримінальних проваджень, за результатами яких обвинувальні акти вже скеровано до суду.

У цих провадженнях фігурують 2182 особи, зокрема:

1 народний депутат України;

2 члени Кабінету Міністрів;

5 суддів;

350 правоохоронців;

29 митників;

34 працівники Державної кримінально-виконавчої служби;

14 прокурорів;

14 податківців;

47 працівників Державної лісової охорони;

24 працівники органів і підрозділів цивільного захисту

Усього з початку 2025 року ДБР розслідувало 172 655 кримінальних проваджень. Із них:

51 тисячі 858 – відкрито у 2025 році;

6 тисяч 190 – завершено;

159 тисяч 515 – залишаються в роботі.

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