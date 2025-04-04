09:45  04 квітня
У Запоріжжі судитимуть прихильницю Путіна
09:00  04 квітня
У Дніпрі вибухнуло авто: поранені посадовець і його дружина
01:10  04 квітня
На Буковині врятували дніпрянина, який шість днів блукав горами, щоб потрапити в Румунію
UA | RU
UA | RU
04 квітня 2025, 11:00

Дружина підозрюваного в корупції ексрадника ОП Шила придбала нерухомості в Дубаї на $4 млн

04 квітня 2025, 11:00
Читайте также на русском языке
фото: Радіо Свобода
Читайте также
на русском языке

Дружина ексрадника Офісу президента, працівника СБУ Артема Шила у 2021 та 2022 році придбала у Дубаї нерухомості на понад 4 млн доларів

Про це повідомляє Радіо свобода, передає RegioNews.

Колишнього радника ОП та посадовця СБУ Артема Шила підозрюють в організації корупційної схеми заволодіння близько 100 млн гривень на закупівлях в "Укрзалізниці".

"Схеми" (Радіо Свобода) у співпраці з журналістами NV виявили, що нині колишня дружина Артема Шила Ірина придбала значні активи у Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати).

Так, із грудня 2021 по червень 2022 року вона придбала у Дубаї нерухомості на 4,3 мільйона доларів. Йдеться про вісім квартир у житловому районі Al Barsha South Fourth та один готельний номер у районі Marsa Dubai, що на узбережжі Перської затоки.

За даними "Схем" із дубайського витоку, вартість восьми квартир склала майже 2,3 млн доларів. Готельний номер на 178 квадратних метрів в елітному комплексі Jumeirah Gate Tower 2 (також відомий як п’ятизірковий готель та житловий комплекс Address Beach Resort/Residence) дружина посадовця купила ще за понад 2 млн доларів.

Наразі родина Шила вже не володіє цим майном: його продали у період з вересня 2022 по вересень 2024 року.

У коментарі для "Схем" та НВ, Шило не підтвердив, але й не заперечив купівлю майна. За його словами, в той період він у СБУ не працював.

Також Артем Шило заявив журналістам, що "після припинення воєнного стану, коли таке декларування буде відновлене в повному обсязі, всі дані щодо змін майнового стану моєї родини будуть відображені в деклараціях в установленому законом порядку".

Нагадаємо, 2 квітня 2024 року правоохоронці заявили про викриття організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу президента України Артемом Шилом, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі трансформаторів.

3 квітня фігурантам оголосили про підозру. Окрім цього, лідеру групи також повідомили про підозру в заволодінні 117 млн гривень під час закупівлі кабелів для "Укрзалізниці".

Наступного дня стало відомо, що за колишнього радника Офісу президента України Артема Шила внесли 30 мільйонів гривень застави.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ Укрзализныця Офіс президента Нерухомість корупційна схема Дубай Артем Шило
На Львівщині посадовця судитимуть за незаконну приватизацію землі вартістю 1,3 млн грн
03 квітня 2025, 15:53
СБУ та ДБР затримали на хабарі керівника податкової служби Сумщини
03 квітня 2025, 14:35
"Земельна справа": Кличко заявив про низку звільнень у КМДА
03 квітня 2025, 13:33
Всі новини »
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
Росія вбиває: кількість жертв атаки на Харків сягнула п'яти
04 квітня 2025, 11:17
Перемир'я у Чорному морі: у ВМС розповіли, чи обстрілює РФ порти
04 квітня 2025, 10:59
Росія знищує культуру: в Україні пошкоджено 1419 пам'яток спадщини
04 квітня 2025, 10:45
Аварія в Миколаєві: кросовер протаранив зупинку, постраждала жінка
04 квітня 2025, 10:20
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 4 квітня
04 квітня 2025, 10:15
У Запоріжжі судитимуть прихильницю Путіна
04 квітня 2025, 09:45
В окупованому Луганську росіяни випробовують на дітях вакцину невідомого походження, – ЦНС
04 квітня 2025, 09:28
Вночі ППО збила понад 40 російських "шахедів" та БпЛА імітаторів
04 квітня 2025, 09:20
У Дніпрі вибухнуло авто: поранені посадовець і його дружина
04 квітня 2025, 09:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Олександр Мусієнко
Андрій Длігач
Всі блоги »