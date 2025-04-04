Дружина підозрюваного в корупції ексрадника ОП Шила придбала нерухомості в Дубаї на $4 млн

фото: Радіо Свобода

Дружина ексрадника Офісу президента, працівника СБУ Артема Шила у 2021 та 2022 році придбала у Дубаї нерухомості на понад 4 млн доларів

Про це повідомляє Радіо свобода, передає RegioNews.

Колишнього радника ОП та посадовця СБУ Артема Шила підозрюють в організації корупційної схеми заволодіння близько 100 млн гривень на закупівлях в "Укрзалізниці".

"Схеми" (Радіо Свобода) у співпраці з журналістами NV виявили, що нині колишня дружина Артема Шила Ірина придбала значні активи у Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати).

Так, із грудня 2021 по червень 2022 року вона придбала у Дубаї нерухомості на 4,3 мільйона доларів. Йдеться про вісім квартир у житловому районі Al Barsha South Fourth та один готельний номер у районі Marsa Dubai, що на узбережжі Перської затоки.

За даними "Схем" із дубайського витоку, вартість восьми квартир склала майже 2,3 млн доларів. Готельний номер на 178 квадратних метрів в елітному комплексі Jumeirah Gate Tower 2 (також відомий як п’ятизірковий готель та житловий комплекс Address Beach Resort/Residence) дружина посадовця купила ще за понад 2 млн доларів.

Наразі родина Шила вже не володіє цим майном: його продали у період з вересня 2022 по вересень 2024 року.

У коментарі для "Схем" та НВ, Шило не підтвердив, але й не заперечив купівлю майна. За його словами, в той період він у СБУ не працював.

Також Артем Шило заявив журналістам, що "після припинення воєнного стану, коли таке декларування буде відновлене в повному обсязі, всі дані щодо змін майнового стану моєї родини будуть відображені в деклараціях в установленому законом порядку".

Нагадаємо, 2 квітня 2024 року правоохоронці заявили про викриття організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу президента України Артемом Шилом, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі трансформаторів.

3 квітня фігурантам оголосили про підозру. Окрім цього, лідеру групи також повідомили про підозру в заволодінні 117 млн гривень під час закупівлі кабелів для "Укрзалізниці".

Наступного дня стало відомо, що за колишнього радника Офісу президента України Артема Шила внесли 30 мільйонів гривень застави.