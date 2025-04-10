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У Держстаті оновили дані щодо інфляції станом на березень 2025 року. Зросла вартість на низку продуктів, а також транспорт та комунальні послуги

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає RegioNews.

У березні в Україні знову прискорилась інфляція в річному вимірі до 14,6%. Порівняно із лютим, споживча інфляція в березні становила 1,5%, з початку року - 3,5%. Внаслідок цього змінились ціни на низку товарів та послуг.

Продукти харчування та безалкогольні напої. Найбільше подорожчали яйця (на 32,3%), овочі (32,3%), соняшникова олія (на 35%). Також подорожчали хліб (на 21,5%) та молоко (на 19,5%).

Алкоголь на тютюнові вироби подорожчали на 16%. Вартість одягу та взуття впала на 3,6%.

Комунальні послуги зросли в ціні на 20,2%. Здебільшого через зростання вартості електроенергії на 63,6%. Транспорт подорожчав на 9,5%, а послуги зв'язку - на 18,9%.

Нагадаємо, в 2025 році в Україні подорожчав великодній кошик. Його вартість на 17% більше, якщо порівнювати з минулим роком Найдешевший варіант кошика склав 950,19 гривень, а найдорожчий - 1 189,73 гривні.