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В Госстате обновили данные по инфляции по состоянию на март 2025 года. Выросла стоимость на ряд продуктов, а также транспорт и коммунальные услуги

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает RegioNews.

В марте в Украине снова ускорилась инфляция в годовом исчислении до 14,6%. По сравнению с февралем потребительская инфляция в марте составила 1,5%, с начала года - 3,5%. В результате изменились цены на ряд товаров и услуг.

Продукты и безалкогольные напитки. Больше всего подорожали яйца (на 32,3%), овощи (32,3%), подсолнечное масло (на 35%). Также подорожали хлеб (21,5%) и молоко (19,5%).

Алкоголь на табачные изделия подорожали на 16%. Стоимость одежды и обуви упала на 3,6%.

Коммунальные услуги выросли в цене на 20,2%. В основном из-за роста стоимости электроэнергии на 63,6%. Транспорт подорожал на 9,5%, а услуги связи – на 18,9%.

Напомним, в 2025 году в Украине подорожала пасхальная корзина. Его стоимость на 17% больше, если сравнивать с прошлым годом Самый дешевый вариант корзины составил 950,19 гривен, а самый дорогой – 1 189,73 гривны.