Стало известно, сколько чиновников и правоохранителей привлекли к ответственности за коррупцию с начала 2025 года
Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности высокопоставленных должностных лиц и правоохранителей, причастных к коррупционным преступлениям
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как отмечается, только в первом квартале 2025 года следователи ГБР завершили расследование 1986 уголовных производств, по результатам которых обвинительные акты уже направлены в суд.
В этих производствах фигурируют 2182 человека, в том числе:
- 1 народный депутат Украины;
- 2 члена Кабинета Министров;
- 5 судей;
- 350 правоохранителей;
- 29 таможенников;
- 34 работника Государственной уголовно-исполнительной службы;
- 14 прокуроров;
- 14 налоговиков;
- 47 работников Государственной лесной охраны;
- 24 работника органов и подразделений гражданской защиты
Всего с начала 2025 года ГБР расследовало 172 655 уголовных производств. Из них:
- 51 тысяча 858 – открыта в 2025 году;
- 6 тысяч 190 – завершено;
- 159 тысяч 515 – остаются в работе.
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