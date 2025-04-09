Стало известно, сколько чиновников и правоохранителей привлекли к ответственности за коррупцию с начала 2025 года

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Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности высокопоставленных должностных лиц и правоохранителей, причастных к коррупционным преступлениям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, только в первом квартале 2025 года следователи ГБР завершили расследование 1986 уголовных производств, по результатам которых обвинительные акты уже направлены в суд.

В этих производствах фигурируют 2182 человека, в том числе:

1 народный депутат Украины;

2 члена Кабинета Министров;

5 судей;

350 правоохранителей;

29 таможенников;

34 работника Государственной уголовно-исполнительной службы;

14 прокуроров;

14 налоговиков;

47 работников Государственной лесной охраны;

24 работника органов и подразделений гражданской защиты

Всего с начала 2025 года ГБР расследовало 172 655 уголовных производств. Из них:

51 тысяча 858 – открыта в 2025 году;

6 тысяч 190 – завершено;

159 тысяч 515 – остаются в работе.

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