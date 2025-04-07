У Києві на хабарі в 10 тисяч доларів затримали депутата Житомирської облради
Правоохоронці затримали в Києві на "гарячому" чинного депутата Житомирської обласної ради. Посадовець намагався отримати 10 тисяч доларів від чоловіка, який прагнув працевлаштуватися до державної установи на конкурсну посаду
Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.
У березні 2025 року фігурант зустрівся з потенційним "клієнтом" і запропонував допомогу в працевлаштуванні. Депутат запевняв, що має впливові зв’язки серед високопосадовців, правоохоронців та представників контролюючих органів. За "вирішення питання" він запросив 10 тисяч доларів.
Днями, 3 квітня, правоохоронці затримали депутата під час отримання всієї обумовленої суми.
Фігуранту оголосили підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Депутату загрожує до 8 років вʼязниці.
Нагадаємо, раніше на вимаганні хабарів від підприємців затримали керівника податкової служби Сумщини.