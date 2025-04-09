У Чорному та Азовському морях відсутні російські бойові кораблі
На ранок 9 квітня у Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Водночас станом на 06:00 в Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 5 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 5 суден, з них 2 судна продовжили рух з протоки Босфор.
Нагадаємо, раніше українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".
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