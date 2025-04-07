10:59  07 квітня
У Полтаві пів року не буде гарячої води: список вулиць
05:24  07 квітня
У Карпатах заблукали двоє 17-річних юнаків з Києва
04:28  07 квітня
На Харківщині в електричці чоловік показував пасажирам статевий орган
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2025, 14:50

Працювали на РФ: СБУ затримала 7 підлітків за диверсії на залізниці

07 квітня 2025, 14:50
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки викрила нових підпалювачів, які за завданням РФ діяли у північних та центральних областях України

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Наймолодшому серед фігурантів — 12 років, найстаршому — 16. Усі вони місцеві школярі та студенти, яких завербували російські спецслужби через пошук "легких грошей" у Telegram-каналах.

Окупанти залучили неповнолітніх до диверсійної діяльності, зокрема, до підпалів релейних шаф "Укрзалізниці".Зловмисники використовували легкозаймисті суміші, фіксуючи наслідки на відео.

Так, на Черкащині викрито шістьох підлітків із міста Сміла, яких перевіряли на готовність до терактів, доручаючи спершу малювати провокативні графіті. Після "тестів" їм наказали підпалити релейні шафи, а потім виготовити саморобний вибуховий пристрій. Однак їх зупинила СБУ.

У Чернігові затримано 16-річного студента ліцею, який намагався підпалами релейних шаф порушити залізничну логістику Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ наголошують, якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування – негайно повідомляйте про це в чат-бот "Спали ФСБешника".

Нагадаємо, СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів РФ, які готували теракт у Миколаєві 14 лютого. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Читайте також: Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Черкаси залізниця Чернігів підлітки Диверсія агент рф співпраця з ворогом
Готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції: на Полтавщині затримали російську агентку
07 квітня 2025, 10:26
У Харкові засудили далекобійника, який прославляв РФ та поширив дані про місце дислокації ЗСУ
04 квітня 2025, 03:01
"Зливав" росіянам локації ЗСУ: на Сумщині затримали заступника директора навчального закладу
03 квітня 2025, 10:49
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
У Вінницькій області виявили порушення умов проживання дітей у спецшколі
07 квітня 2025, 15:26
У Києві на хабарі в 10 тисяч доларів затримали депутата Житомирської облради
07 квітня 2025, 15:23
У Рівному зіткнулись "швидка" та легковик: постраждала жінка
07 квітня 2025, 15:16
Вимагав 8200 доларів за документи на оренду ставка: поліцейські затримали жителя Тернопільщини
07 квітня 2025, 15:05
У Києві директора підприємства судитимуть за розкрадання 10 млн грн бюджетних коштів
07 квітня 2025, 15:00
Окупанти обстріляли з артилерії село під Херсоном: тяжко постраждав 20-річний хлопець
07 квітня 2025, 14:50
Посадовець міськради Дніпра отримав підозру в розтраті 4,4 млн грн, виділених на тероборону
07 квітня 2025, 14:38
На Харківщині поліцейські викрили групу наркоторговців, у яких вилучили понад 1 кілограм канабісу
07 квітня 2025, 14:25
У ЗСУ порахували, яку ціну віддає РФ за км² української території
07 квітня 2025, 14:16
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олександр Мусієнко
Всі блоги »