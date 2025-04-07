Працювали на РФ: СБУ затримала 7 підлітків за диверсії на залізниці

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Служба безпеки викрила нових підпалювачів, які за завданням РФ діяли у північних та центральних областях України

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Наймолодшому серед фігурантів — 12 років, найстаршому — 16. Усі вони місцеві школярі та студенти, яких завербували російські спецслужби через пошук "легких грошей" у Telegram-каналах.

Окупанти залучили неповнолітніх до диверсійної діяльності, зокрема, до підпалів релейних шаф "Укрзалізниці".Зловмисники використовували легкозаймисті суміші, фіксуючи наслідки на відео.

Так, на Черкащині викрито шістьох підлітків із міста Сміла, яких перевіряли на готовність до терактів, доручаючи спершу малювати провокативні графіті. Після "тестів" їм наказали підпалити релейні шафи, а потім виготовити саморобний вибуховий пристрій. Однак їх зупинила СБУ.

У Чернігові затримано 16-річного студента ліцею, який намагався підпалами релейних шаф порушити залізничну логістику Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ наголошують, якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування – негайно повідомляйте про це в чат-бот "Спали ФСБешника".

Нагадаємо, СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів РФ, які готували теракт у Миколаєві 14 лютого. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

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