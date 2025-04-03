фото: СБУ

СБУ затримала ще одного російського інформатора на півночі Сумщини. Він передавав окупантам розвіддані про пункти базування та переміщення Сил оборони на території, що межує з Курською областю

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Фігурантом виявився заступник директора одного з місцевих навчальних закладів, який мешкав у прифронтовому селищі та очікував на захоплення рашистами всього північно-східного регіону України.

Зловмисник писав про це у коментарях на Телеграм-каналах, через що потрапив "до уваги" російських спецслужбістів.

Для збору інформації фігурант об’їжджав прикордоння під виглядом приватних справ та приховано фотографував військові об’єкти, зокрема запасні командні пункти українських захисників. Потім він фіксував відповідні координати та узагальнював їх у "звіті" для російського куратора.

СБУ затримала інформатора і запобігла "зливу" актуальних відомостей про дислокацію та переміщення Сил оборони.

Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон, комп’ютер та флеш-накопичувачі із доказами його злочинів.

Зловмиснику оголосили підозру, він перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали російських агентів, які коригували удари по місту.