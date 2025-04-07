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07 апреля 2025, 14:50

Работали на РФ: СБУ задержала 7 подростков за диверсии на железной дороге

07 апреля 2025, 14:50
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фото: СБУ
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Служба безопасности разоблачила новых поджигателей, которые по заданию РФ действовали в северных и центральных областях Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Младшему среди фигурантов — 12 лет, самому старшему — 16. Все они местные школьники и студенты, которых завербовали российские спецслужбы из-за поиска "легких денег" в Telegram-каналах.

Оккупанты привлекли несовершеннолетних к диверсионной деятельности, в частности, к поджогам релейных шкафов "Укрзализныци". Злоумышленники использовали легковоспламеняющиеся смеси, фиксируя последствия на видео.

Так, в Черкасской области разоблачены шесть подростков из города Смела, которых проверяли на готовность к терактам, поручая сначала рисовать провокативные граффити. После "тестов" им приказали поджечь релейные шкафы, а затем изготовить самодельное взрывное устройство. Однако их остановила СБУ.

В Чернигове задержан 16-летний студент лицея, который пытался поджогами релейных шкафов нарушить железнодорожную логистику Сил обороны.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

В СБУ отмечают, если вас пытаются завербовать для поджога авто ВСУ, админзданий, организации теракта или минирования – немедленно сообщайте об этом в чат-бот "Спали ФСБешника".

Напомним, СБУ задержала четырех несовершеннолетних агентов РФ, готовивших теракт в Николаеве 14 февраля. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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