Генштаб обновил потери россиян в войне
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских окупантов по состоянию на утро воскресенья, 6 апреля 2025 года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу ведомства в Facebook.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 06.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 923 670 (+1330) человек;
- танков – 10 554 (+13) ед.;
- боевых бронированных машин – 21 972 (+20) ед.;
- артиллерийских систем – 25 786 (+56) ед.;
- РСЗО – 1354 (+4) ед.;
- средства ПВО – 1124 ед.;
- самолетов – 370 ед.;
- вертолетов - 335 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31 846 (+68) ед;
- крылатых ракет – 3130 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 43 050 (+96) ед;
- специальной техники – 3789 (+1) ед.
Напомним, в Харьковской области грузовик взорвался на взрывчатке.
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