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03 квітня 2025, 19:55

ППО та артилерія: Данія оголосила про новий пакет допомоги для України

03 квітня 2025, 19:55
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Уряд Данії затвердив нову військову допомогу Україні. Ці кошти будуть надаватися протягом кількох наступних років

Про це повідомляє уряд Данії, передає RegioNews.

Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Йдеться про суму 995 мільйонів доларів. Ця допомога виділятиметься протягом 2025-2027 років.

Зокрема, в новий пакет допомоги входять:

  • протиповітряна оборона (ППО);
  • артилерія;
  • фінансова підтримка Військово-повітряних сил;

підтримка поставок артилерії та боєприпасів через міжнародних партнерів.

Крім того, гроші спрямують на підтримку "Коаліції дронів". Йдеться про розвиток української оборонної промисловості за "моделлю Данії".

"Абсолютно важливо, щоб ми допомогли українцям розбудувати їхню оборонну промисловість. Данська модель показала, що український потенціал виробляє та постачає обладнання для української боротьби за свободу. Данія має продовжувати інвестувати в це, і я сподіваюся, що інші країни наслідуватимуть наш приклад у ще більшій мірі", - вважає Троелс Лунд Поульсен, олова Міністерства оборони Данії.

Нагадаємо, раніше Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 1,6 мільярда доларів. Зокрема, 912 мільйонів доларів спрямують через шведське Управління військового забезпечення (FMV) на закупівлю нового обладнання для оборонної промисловості України.

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