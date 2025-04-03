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03 апреля 2025, 19:55

ПВО и артиллерия: Дания объявила о новом пакете помощи для Украины

03 апреля 2025, 19:55
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Иллюстративное фото
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Правительство Дании утвердило новую военную помощь Украине. Эти средства будут предоставляться в течение следующих нескольких лет

Об этом сообщает правительство Дании, передает RegioNews.

Дания объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Речь идет о сумме 995 миллионов долларов. Эта помощь будет выделяться в течение 2025-2027 годов.

В частности, в новый пакет помощи входят:

  • противовоздушная оборона (ПВО);
  • артиллерия;
  • финансовая поддержка Военно-воздушных сил;

поддержка поставок артиллерии и боеприпасов через международных партнёров.

Кроме того, деньги направят в поддержку "Коалиции дронов". Речь идет о развитии украинской оборонной промышленности по модели Дании.

"Совершенно важно, чтобы мы помогли украинцам построить их оборонную промышленность. Датская модель показала, что украинский потенциал производит и поставляет оборудование для украинской борьбы за свободу. Дания должна продолжать инвестировать в это, и я надеюсь, что другие страны будут следовать нашему примеру в еще большей степени", - считает Троэлс Лунд Поуль.

Напомним, ранее Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму 1,6 миллиарда долларов. В частности, 912 миллионов долларов будут направлены через шведское Управление военного обеспечения (FMV) на закупку нового оборудования для оборонной промышленности Украины.

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