ПВО и артиллерия: Дания объявила о новом пакете помощи для Украины
Правительство Дании утвердило новую военную помощь Украине. Эти средства будут предоставляться в течение следующих нескольких лет
Об этом сообщает правительство Дании, передает RegioNews.
Дания объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Речь идет о сумме 995 миллионов долларов. Эта помощь будет выделяться в течение 2025-2027 годов.
В частности, в новый пакет помощи входят:
- противовоздушная оборона (ПВО);
- артиллерия;
- финансовая поддержка Военно-воздушных сил;
поддержка поставок артиллерии и боеприпасов через международных партнёров.
Кроме того, деньги направят в поддержку "Коалиции дронов". Речь идет о развитии украинской оборонной промышленности по модели Дании.
"Совершенно важно, чтобы мы помогли украинцам построить их оборонную промышленность. Датская модель показала, что украинский потенциал производит и поставляет оборудование для украинской борьбы за свободу. Дания должна продолжать инвестировать в это, и я надеюсь, что другие страны будут следовать нашему примеру в еще большей степени", - считает Троэлс Лунд Поуль.
Напомним, ранее Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму 1,6 миллиарда долларов. В частности, 912 миллионов долларов будут направлены через шведское Управление военного обеспечения (FMV) на закупку нового оборудования для оборонной промышленности Украины.