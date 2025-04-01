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Швеція оголосила про новий пакет допомоги для України. Зокрема, це будуть кошти на закупівлі для оборонної промисловості

Про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон, передає RegioNews.

Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Йдеться про суму 1,6 мільярда доларів. Зокрема, 912 мільйонів доларів спрямують через шведське Управління військового забезпечення (FMV) на закупівлю нового обладнання для оборонної промисловості України.

Крім того, додатково цей пакет допомоги містить озброєння та запчастини з арсеналів Збройних сил Швеції на 93 млн доларів. Це також кулемети m58, боєприпаси, близько 100 одиниць різної техніки, призначеної для обслуговування авіабаз і виконання інших завдань.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Нідерланди виділять півмільярда євро на допомогу Україні. Відомо, що кошти спрямують на виробництво дронів для українського війська.