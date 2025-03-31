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У Нідерландах оголосили про нову допомогу Україні. На цей раз йдеться про фінансування виробництва дронів

Про це повідомляється на офіційному порталі Міністерства оборони Нідерландів, передає RegioNews.

У Нідерландах оголосили про виділення 500 мільйонів євро на проєкт зі створення дронів для України. Зазначається, що це лише частина прискореної підтримки України на 2025 рік у розмірі 2 мільярди євро.

"Було важливо оголосити, що ми надаємо Україні прискорену підтримку в розмірі 2 млрд євро, включаючи проєкт із безпілотниками на суму 500 млн євро. Ці безпілотники мають значення на полі бою і буквально рятують життя", - зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини погодився виділити Україні цього року додатково 3 млрд євро на військову допомогу. На період із 2026 по 2029 рік міністр фінансів країни Йорг Кукіс планує спрямувати 8,252 мільярда євро на військову допомогу Україні.