Бійці бригади "Помста" показали, як знищують ворожу техніку на Луганщині
У мережі показали бойову роботу підрозділу РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» в Луганській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Протягом кількох тижнів оператори ударних дронів знищили в районі Серебрянського лісництва 19 ворожих військових вантажівок, 120-мм міномет, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєкомплекту.
"Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знешкодили ще 1390 окупантів.
Скільки цивільних залишається на Донеччині: актуальні даніВсі новини »
03 квітня 2025, 07:55Прикордонники знищили російські комплекси спостереження "Муром-П" та "Муром-М"
03 квітня 2025, 04:38Українські прикордонники показали, як знищують окупантів на Запорізькому напрямку
02 квітня 2025, 11:56
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
Удар по Кривому Рогу: зросла кількість потерпілих, серед них – двоє дітей
03 квітня 2025, 08:58Чому Росія не попала під санкції Трампа
03 квітня 2025, 08:47Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини: є поранені
03 квітня 2025, 08:12Скільки цивільних залишається на Донеччині: актуальні дані
03 квітня 2025, 07:55На Закарпатті прикордонники затримали двох іноземців, які заплатили по 10 тисяч доларів, щоб потрапити до Словаччини
03 квітня 2025, 07:53Втрати РФ у війні зросли: за минулу добу ЗСУ знешкодили ще 1390 окупантів
03 квітня 2025, 07:35Росіяни атакували Запорізьку область з артилерії, БпЛА та РСЗВ
03 квітня 2025, 07:30У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні
03 квітня 2025, 07:16На Харківщині засудили агента РФ, який коригував удари по ЗСУ
03 квітня 2025, 06:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні