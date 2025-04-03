Втрати РФ у війні зросли: за минулу добу ЗСУ знешкодили ще 1390 окупантів
Стали відомо втрати ворога станом на 3 квітня 2025 року
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько (+1390) осіб,
- танків ‒ 10521 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21902 (+22) од,
- артилерійських систем – 25625 (+49) од,
- РСЗВ – 1348 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31597 (+92),
- крилаті ракети ‒ 3123 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42775 (+88) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Нагадаємо, станом на ранок 3 квітня у Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі.
Прикордонники знищили російські комплекси спостереження "Муром-П" та "Муром-М"Всі новини »
03 квітня 2025, 04:38Масована атака "Шахедів" на Харків ввечері 2 квітня: що відомо
03 квітня 2025, 01:10Стало відомо, скільки колишніх засуджених поповнили лави ЗСУ
02 квітня 2025, 14:25
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
Удар по Кривому Рогу: зросла кількість потерпілих, серед них – двоє дітей
03 квітня 2025, 08:58Бійці бригади "Помста" показали, як знищують ворожу техніку на Луганщині
03 квітня 2025, 08:56Чому Росія не попала під санкції Трампа
03 квітня 2025, 08:47Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини: є поранені
03 квітня 2025, 08:12Скільки цивільних залишається на Донеччині: актуальні дані
03 квітня 2025, 07:55На Закарпатті прикордонники затримали двох іноземців, які заплатили по 10 тисяч доларів, щоб потрапити до Словаччини
03 квітня 2025, 07:53Росіяни атакували Запорізьку область з артилерії, БпЛА та РСЗВ
03 квітня 2025, 07:30У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні
03 квітня 2025, 07:16На Харківщині засудили агента РФ, який коригував удари по ЗСУ
03 квітня 2025, 06:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні