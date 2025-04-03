Потери РФ в войне выросли: за минувшие сутки ВСУ обезвредили еще 1390 окупантов
Стали известны потери врага по состоянию на 3 апреля 2025 года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около (+1390) человек,
- танков ‒ 10521 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21902 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 25625 (+49) ед,
- РСЗО – 1348 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1123 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31597 (+92),
- крылатые ракеты ‒ 3123 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 42775 (+88) ед,
- специальная техника – 3787 (+0).
Напомним, на утро 3 апреля в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли.
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