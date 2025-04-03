Прикордонники знищили російські комплекси спостереження "Муром-П" та "Муром-М"
Аеророзвідники ДПСУ уразили засоби спостереження російських окупантів
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Пілоти ударних дронів 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого продовжують ефективно працювати по ворожих цілях.
"Цього разу під прицілом опинилися російські засоби спостереження "Муром". Ці комплекси ворог активно використовує вздовж лінії фронту для спостереження за українськими позиціями. Саме тому їхнє знищення українськими прикордонниками має важливе значення для послаблення можливостей розвідки противника", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше бійці ГУР показали, як знищують "Сичами" командні пункти та замасковану техніку окупантів.
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