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03 квітня 2025, 07:16

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні

03 квітня 2025, 07:16
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок 3 квітня у Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Водночас станом на 06:00 в Середземному морі перебуває 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 4 судна, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 8 суден, з них 4 судна продовжили рух з протоки Босфор.

Нагадаємо, українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".

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