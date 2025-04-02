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02 квітня 2025, 07:05

Як чоловікам за кордоном отримати паспорт без військово-облікового документа та ВЛК

02 квітня 2025, 07:05
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фото: Міністерство оборони України
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Відтепер громадянам України віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, не потрібно пред’являти фізично військово-обліковий документ при оформленні паспортних документів. Також чоловікам не обов’язково проходити військово-лікарську комісію (ВЛК)

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Відповідні зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів затвердив Кабінет Міністрів України. Документ розробило Міністерство оборони на виконання рішення КМУ.

"Згідно з оновленими правилами, працівники відокремленого підрозділу державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС і розміщений за межами України, перевірятимуть статус військового обліку заявника у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо дані відсутні, вони вноситимуться автоматично, а Реєстр формуватиме електронний військово-обліковий документ", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше такий спрощений механізм діяв лише для чоловіків віком від 18 до 25 років, які зверталися за кордоном для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон. Тепер ця норма чинна для всіх чоловіків віком до 60 років.

Очікується, що зміни в процесі автоматичної верифікації та перевірки відомостей спрямовані на спрощення процедури та врегулювання процесу отримання паспортних документів.

"Обмін даними для ведення військового обліку дозволить громадянам оформлювати необхідні документи без необхідності проходження ВЛК", — додали в Міноборони.

Нагадаємо, 1 квітня в Україні запрацював електронний кабінет військово-лікарської комісії. Тепер висновки лікарів оформлятимуть у цифровому форматі.

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