Росіяни тримають у Чорному морі групу носіїв "Калібрів"
Станом на ранок 2 квітня російські війська тримають в акваторії Чорного моря два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до восьми ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі кораблі РФ відсутні;
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у Середземному морі українські військові фіксують чотири кораблі РФ, із них три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
Нагадаємо, українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".
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