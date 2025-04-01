Несподівана пауза: Росія не атакувала Україну дронами цієї ночі

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Росія у ніч проти 1 квітня не атакувала Україну ударними безпілотниками

Про це пишуть моніторингові канали, передає RegioNews.

"Ударних БпЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не значить", — зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Водночас на офіційних ресурсах Повітряних сил повідомлялося лише про загрозу авіаційних засобів ураження.

Зазначимо, останній раз ніч минула без ворожих дронів 14 березня цього року, а до того — 14 жовтня 2024-го.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський говорив про те, що РФ лише імітує переговори про мир. За словами українського лідера, росіяни готуються до нового наступу. Зокрема, в Харківській та Сумській областях.

Російський диктатор Путін підписав указ про весняний призов росіян в період з 1 квітня до 15 липня. До армії призвуть 160 громадян РФ.