Залп до 8 ракет: Росія тримає у Чорному морі два носії "Калібрів"
Станом на ранок 1 квітня у Чорному морі перебувають два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, передає RegioNews.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі – 4 російські кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили понад 10,5 тисяч окупантів, а також 2,5 тисячі одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників.
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
На Херсонщині через обстріли РФ поранено шестеро людей
01 квітня 2025, 08:12Росіяни вдарили понад 220 разів по Запорізькій області: є жертви
01 квітня 2025, 07:59На Київщині рятувальники бензорізом звільнили чоловіка, який впав у яму
01 квітня 2025, 07:58У квітні знову подешевшають ліки: перелік МОЗ
01 квітня 2025, 07:37У горах на Закарпатті відшукали двох заблукалих туристів
01 квітня 2025, 06:33Українські зброярі створили для ЗСУ новий автоматичний гранатомет
01 квітня 2025, 06:15На Тернопільщині німецька вівчарка напала на 11-річну дитину: дівчинка у лікарні
01 квітня 2025, 05:36Жирна ціль: Сили оборони знищили рідкісний російський "Сонцепьок"
01 квітня 2025, 05:05Трамп незадоволений Зеленським та Путіним - Білий Дім
01 квітня 2025, 04:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Всі блоги »