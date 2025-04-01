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01 квітня 2025, 07:46

Залп до 8 ракет: Росія тримає у Чорному морі два носії "Калібрів"

01 квітня 2025, 07:46
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ілюстративне фото: Сили оборони Півдня України
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Станом на ранок 1 квітня у Чорному морі перебувають два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, передає RegioNews.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі – 4 російські кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили понад 10,5 тисяч окупантів, а також 2,5 тисячі одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників.

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