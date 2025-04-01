Неожиданная пауза: Россия не атаковала Украину дронами этой ночью

фото: Getty images

Россия в ночь на 1 апреля не атаковала Украину ударными беспилотниками

Об этом пишут мониторинговые каналы, передает RegioNews.

"Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит", - отметили в Центре противодействия дезинформации.

В то же время, на официальных ресурсах Воздушных сил сообщалось лишь об угрозе авиационных средств поражения.

Отметим, последний раз ночь прошла без вражеских дронов 14 марта этого года, а до этого 14 октября 2024-го.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский говорил о том, что РФ только имитирует переговоры о мире. По словам украинского лидера, россияне готовятся к новому наступлению. В частности, в Харьковской и Сумской областях.

Российский диктатор Путин подписал указ о весеннем призыве россиян в период с 1 апреля по 15 июля. В армию призовут 160 граждан РФ.