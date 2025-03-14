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14 березня 2025, 20:16

Співзасновник Netflix передав $2 мільйони для підтримки України

14 березня 2025, 20:16
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фото: Getty Images
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Співзасновник стримінгової платформи Netflix Рід Гастінгс пожертвував $2 млн на допомогу Україні

Про це повідомляє видання Deadline, передає RegioNews.

Зазначається, що кошти отримала американська благодійна організація White Stork (Білий лелека), яку очолює ветеран Вілліам МакНалті.

Фонд направить ці гроші на закупівлю засобів захисту від дронів та іншу критично важливу допомогу бойовим медикам.

"Чоловіки та жінки, які воюють в Україні, не є професійними військовими. Це цивільні особи, які були втягнуті у цю війну за національне виживання. Як ветерани, ми бачили жахіття війни й знаємо, як доставити допомогу просто на фронт без посередників. Бажання Ріда підтримати Україну означає їхнє виживання", – сказав Вілліам МакНалті.

Це не перша підтримка Гастінгса – ще у березні 2022 року він перерахував $1 млн українській організації Razom на екстрену допомогу.

Як відомо, White Stork активно працює в Україні з 2022 року. Організація вже доставила понад 120 000 бойових аптечок, а також займається постачанням бронежилетів, кевларових ковдр та обладнання для розмінування.

Нагадаємо, міжнародні партнери оснастили лікарню на Харківщині реабілітаційним обладнанням.

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