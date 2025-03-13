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13 березня 2025, 21:55

Швеція передасть Україні 18 САУ Archer і контрбатарейні радари Arthur

13 березня 2025, 21:55
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фото: BAE Systems
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Королівство Швеція придбає для України самохідні артилерійські установки Archer та радіолокаційні радари контрбатарейної боротьби Arthur у межах 18-го пакета військової допомоги

Про це повідомив шведський уряд, інформує RegioNews.

Так, Швеція закупить 18 САУ Archer та п'ять радіолокаційних станцій Arthur, а також вкладе кошти у виробництво українських САУ "Богдана". Загальна вартість цієї допомоги становить близько 3 мільярди шведських крон (295 мільйонів доларів).

Крім того, Швеція планує долучитись до "артилерійської коаліції" в межах Контактної групи з питань оборони України.

"Україна має нагальну потребу в артилерії та артилерійських боєприпасах. Це було пріоритетом для України з початку повномасштабного вторгнення Росії", – наголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Раніше наша країна отримала від Швеції вісім артилерійських установок Archer і одну радіолокаційну систему Arthur спільно з Великою Британією.

Поставки нових систем Arthur розпочнуться цього року, а систем Archer – у 2026 році.

Нагадаємо, Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Його вартість становить близько 200 млн євро.

Україна війна Швеція артилерія САУ РЛС військова допомога Archer
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