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03 березня 2025, 12:30

Британія виділить Україні кошти на закупівлю понад 5 тисяч ракет-перехоплювачів LMM

03 березня 2025, 12:30
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фото: Міністерство оборони України
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Велика Британія посилить протиповітряну оборону України ракетами-перехоплювачами LMM. Сили оборони отримають понад 5 000 ракет для захисту від атак ударних дронів

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"Ця угода ― одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проєкт на суму 1.6 млрд фунтів стерлінгів спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року. Він фінансується за рахунок кредиту, гарантованого британською державною агенцією UK Export Finance (UKEF)", ― йдеться в заяві відомства.

У межах цієї ініціативи Україна отримає понад 5 000 ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) та пускові установки до них.

LMM – це високоточні ракети-інтерсептори виробництва компанії Thales. Вони ефективно знищують дрони "Shahed" та вже довели свою ефективність на полі бою. Виробник зазначає, що ракета LMM масою 13 кг може знищувати цілі на відстані у понад 6 км і має швидкість у 1,5 Мах.

У Міноборони додали, що, окрім постачання озброєння, масштабний проєкт з посилення ППО також має на меті локалізацію виробництва та передачу технологій.

Нагадаємо, Британія надасть Україні найбільший пакет допомоги в 5,69 млрд доларів. Також Лондон введе проти РФ новий пакет санкцій.

Також Швеція надасть допомогу для посилення української ППО.

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